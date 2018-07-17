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Сходження на Монблан обмежили через наплив туристів

Сходження на Монблан обмежили через наплив туристів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Французька влада обмежила доступ до гори Монблан щонайменше на тиждень через збільшення кількості туристів, які намагаються підкорити найвищу вершину Європи. Про це УНН повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Високопосадовець у департаменті Верхня Савоя заявив, що обмеження, які ввели в суботу, стосуються дуже популярного "королівського маршруту".

Також влада зауважила, що це стало необхідним через "дуже серйозні ризики для громадського порядку" з точки зору безпеки та рівня забруднення.

Протягом наступних восьми днів лише альпіністам з бронюванням з ночівлею в Refuge du Gouter ("Притулок насолоди"), що розташований на виході, що веде до вершини, дозволять почати сходження.

Торік під час сходження на Монблан загинули 14 осіб і двоє зникли безвісти. У 2018 році загинули щонайменше троє.

Нагадаємо, у 2017 році на горі Монблан знайшли тіло українського альпініста.

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