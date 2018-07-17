Восхождение на Монблан ограничили из-за наплыва туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Французские власти ограничили доступ к горе Монблан минимум на неделю из-за увеличения количества туристов, которые пытаются покорить самую высокую вершину Европы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily Mail.
Чиновник в департаменте Верхняя Савоя заявил, что ограничения, которые ввели в субботу, касаются очень популярного "королевского маршрута".
Также власти отметили, что это стало необходимым из-за "очень серьезных рисков для общественного порядка" с точки зрения безопасности и уровня загрязнения.
В течение следующих восьми дней только альпинистам с бронированием с ночевкой в Refuge du Gouter ("Приют наслаждения"), который расположен на выходе, что ведет к вершине, позволят начать восхождение.
В прошлом году во время восхождения на Монблан погибли 14 человек и двое пропали без вести. В 2018 году погибли по меньшей мере трое.
Напомним, в 2017 году на горе Монблан нашли тело украинского альпиниста.