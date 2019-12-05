У Франції викрили базу російських шпигунів в Альпах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Франції викрили базу російських шпигунів з підрозділу, що спеціалізується на вбивствах. Вони зупинялись в Саксонських Альпах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.
"Безпрецедентне розслідування, розпочате навесні 2018 року розвідувальними службами Великої Британії, Франції та Швейцарії, та їхніми партнерами, особливо США, дозволило скласти список з п’ятнадцяти офіцерів російської військової розвідки. Це члени того ж підрозділу, який спеціалізується на вбивствах, що розповсюджувались в Європі з 2014 до кінця 2018 року", - повідомили у ЗМІ.
Вказано, що 15 шпигунів в цей період переїхали до Франції та проживали на її території. Дехто з них приїжджав один-два рази, а дехто – неодноразово.
"Вони приїжджали з Лондона, Москви, Іспанії чи Швейцарії. Франція могла бути так званою зупинкою задля безпеки, до того як агенти добирались до кінцевого пункту призначення. Ці люди регулярно перебували в одному районі, в Верхній Савойї, в таких містах як Аннемассе, Евіан або Шамоні, та в більш ізольованих містах. До цього вони часто приземлялися в Руассі або Ліоні, один раз у Ніцці, перед тим, як ночувати в готелі в Каннах (Приморські Альпи), і багато разів у Женеві. Вони брали напрокат машини, щоб доїхати до Верхньої Савойї", - зазначили в ЗМІ.
Повідомляється, що регіон, що межує зі Швейцарією, на думку французької контррозвідки, послужив резервною та матеріально-технічною базою для ГРУ, для спецоперацій, що проводяться по всій Європі.
"Ніяких слідів діяльності цього підрозділу ГРУ у Франції досі не виявлено. Функція базового табору могла б пояснити прагнення російських спецслужб не привертати увагу місцевих органів влади під час роботи на території Франції", - додали в ЗМІ.
Нагадаємо, 21 жовтня спецслужби Чехії повідомили, що розкрили агентурну мережу РФ.