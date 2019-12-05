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Во Франции выявили базу российских шпионов в Альпах

Во Франции выявили базу российских шпионов в Альпах

Киев  •  УНН

 • 27786 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Во Франции выявили базу российских шпионов из подразделения, что специализируется на убийствах. Они останавливались в Саксонских Альпах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.

"Беспрецедентное расследование, начатое весной 2018-го разведывательными службами Великобритании, Франции и Швейцарии, и их партнерами, особенно США, позволило составить список из пятнадцати офицеров российской военной разведки. Это члены того же подразделения, специализирующегося на убийствах, что распространялись в Европе с 2014-го до конца 2018 года", - сообщили в СМИ.

Указано, что 15 шпионов в этот период переехали во Францию и проживали на ее территории. Некоторые из них приезжали один-два раза, а некоторые - неоднократно.

"Они приезжали из Лондона, Москвы, Испании или Швейцарии. Франция могла быть так называемой остановкой для безопасности, прежде чем агенты добирались до конечного пункта назначения. Эти люди регулярно находились в одном районе, в Верхней Савойе, в таких городах как Аннемасс, Эвиан или Шамони, и в более изолированных местах. До этого они часто приземлялись в Руассе или Лионе, один раз в Ницце, перед тем, как ночевать в отеле в Каннах (Приморские Альпы), и много раз в Женеве. Они брали напрокат машины, чтобы доехать до Верхней Савойи", - отметили в СМИ.

Сообщается, что регион, граничащий со Швейцарией, по мнению французской контрразведки, послужил резервной и материально-технической базой для ГРУ, для спецопераций, проводимых по всей Европе.

"Никаких следов деятельности этого подразделения ГРУ во Франции до сих пор не обнаружено. Функция базового лагеря могла бы объяснить стремление российских спецслужб не привлекать внимание местных органов власти при работе на территории Франции", - добавили в СМИ.

Напомним, 21 октября спецслужбы Чехии сообщили, что раскрыли агентурную сеть РФ.

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