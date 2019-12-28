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В італійських Альпах лавина забрала життя жінки і двох дітей

В італійських Альпах лавина забрала життя жінки і двох дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Троє осіб загинули в суботу, 28 грудня, внаслідок сходження лавини в італійських Альпах у автономній провінції Больцано неподалік від кордону з Австрією. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Жертвами стихійного лиха стали 25-річна жінка та двоє семирічних дівчат, одна з них була донькою загиблої жінки, підтвердив агентству новин dpa речник поліції в Больцано. Усі троє жертв - громадяни Німеччини.

Лавина накрила групу лижників удень 28 грудня на висоті близько 2400 метрів на гірськолижному курорті Валь Сеналес (Шнальсталь). У рятувальній операції брали участь 70 осіб та три гелікоптери. Жінка та семирічна дівчина загинули на місці, донька жінки померла від отриманих травм у лікарні. Внаслідок сходження лавини травми отримали ще двоє німців, один з них - 11-річний хлопчик. Усі вони перебували в одній туристичній групі. Рятувальники продовжують пошуки, оскільки станом на вечір не було остаточно зрозуміло, чи перебувають під сніговим завалом ще люди.

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На початку грудня на Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників.

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