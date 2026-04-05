В Италии задержали одного из самых разыскиваемых членов мафии Каморры, Мелони поздравила правоохранителей

В Италии задержали 48-летнего Роберто Мацареллу – одного из самых разыскиваемых подозреваемых по делам мафии, об этом сообщили правоохранители страны, передает AP, пишет УНН.

Арест произошел во время рейда на вилле на побережье Амальфи, где подозреваемый скрывался, используя поддельные документы для аренды недвижимости. По данным следствия, Мацарелла связан с неаполитанской преступной организацией Каморра.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила правоохранителей с задержанием. Она назвала операцию "важным ударом против Каморры" и подчеркнула, что государство продолжит борьбу с организованной преступностью.

Это четко сигнализирует о том, что государство не отступит – заявила Мелони.

По информации итальянских следователей, Мацареллу разыскивали в связи со стрельбой в центре Неаполя в 2000 году, когда в результате нападения в магазине деликатесов погибли люди. Он долгое время скрывался от правосудия и входил в список самых разыскиваемых преступников Италии.

