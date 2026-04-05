В Італії затримали одного з найбільш розшукуваних членів мафії Каморри, Мелоні привітала правоохоронців

В Італії затримали 48-річного Роберто Мацареллу – одного з найбільш розшукуваних підозрюваних у справах мафії, про це повідомили правоохоронці країни, передає AP, пише УНН.

Деталі

Арешт відбувся під час рейду на віллі на узбережжі Амальфі, де підозрюваний переховувався, використовуючи підроблені документи для оренди нерухомості. За даними слідства, Мацарелла пов’язаний із неаполітанською злочинною організацією Каморра.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні привітала правоохоронців із затриманням. Вона назвала операцію "важливим ударом проти Каморри" та наголосила, що держава продовжить боротьбу з організованою злочинністю.

Це чітко сигналізує про те, що держава не відступить – заявила Мелоні.

За інформацією італійських слідчих, Мацареллу розшукували у зв’язку зі стріляниною в центрі Неаполя у 2000 році, коли внаслідок нападу в магазині делікатесів загинули люди. Він тривалий час переховувався від правосуддя та входив до списку найбільш розшукуваних злочинців Італії.

