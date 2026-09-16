В Италии умер старейший мужчина Европы, ему было 112 лет

Итальянец Витантоньо Ловалло умер накануне в своем родном Авильяно на юге Италии. Он родился в марте 1914 года и считался старейшим мужчиной Европы, передает УНН со ссылкой на Bild.

Ловалло много лет работал фермером, пас овец и занимался собственным виноградником. Даже в возрасте более ста лет итальянец продолжал работать на винограднике.

Во время Второй мировой войны Ловалло служил на фронте, а в 1943–1945 годах находился в немецком плену. Он был женат, у него было четверо детей. Его жена умерла несколько лет назад.

После смерти Ловалло старейшим мужчиной Европы стал 111-летний португалец Жоаким Варела. При этом в рейтинге старейших жителей Европы он занимает лишь 32-е место после 31 женщины. Согласно этому списку, старейшим человеком в Европе и во всем мире считается британка Этель Катерхэм, которой 117 лет.

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