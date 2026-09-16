В Італії помер найстаріший чоловік Європи, йому було 112 років
Київ • УНН
В Італії помер 112-річний Вітантоніо Ловалло, ветеран війни та фермер. Новим найстарішим чоловіком Європи став португалець Жоакім Варела.
Італієць Вітантоніо Ловалло помер напередодні у своєму рідному Авільяно на півдні Італії. Він народився у березні 1914 року та вважався найстарішим чоловіком Європи, передає УНН із посиланням на Bild.
Ловалло багато років працював фермером, пас овець і займався власним виноградником. Навіть у віці понад сто років італієць продовжував працювати на винограднику.
Під час Другої світової війни Ловалло служив на фронті, а у 1943–1945 роках перебував у німецькому полоні. Він був одружений, у нього було четверо дітей. Його дружина померла кілька років тому.
Після смерті Ловалло найстарішим чоловіком Європи став 111-річний португалець Жоакім Варела. При цьому в рейтингу найстаріших жителів Європи він посідає лише 32 місце після 31 жінки. Згідно з цим списком, найстарішою людиною в Європі та в усьому світі вважається британка Етель Катерхем, якій 117 років.
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