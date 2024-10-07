В Италии мужчина тяжело ранил 18-летнего украинца

В Италии 45-летний албанец выстрелил из пистолета в 18-летнего украинца во время ссоры. 18-летний парень получил ранение в шею и был доставлен в больницу и немедленно прооперирован. Об этом сообщает Tgcom24, передает УНН.

"18-летнего парня в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Нигуарда в Милане после ранения в субботу вечером огнестрельным выстрелом, который, очевидно, сделал партнер его матери в Новате-Миланезе. Мужчина, 45-летний албанец, якобы выстрелил в разгар ссоры с молодым человеком. Его задержали за покушение на убийство, хранение и хранение незаконного оружия и получение краденого. Полиция проводит расследование", - пишет издание.

Отмечается, что 18-летний парень получил ранение в шею и был доставлен в больницу под кодом красный и немедленно прооперирован.

"В доме, где ссора закончилась выстрелами, нашли гильзу, пистолет, которым пользовался 45-летний мужчина, похищенный в 2013 году в Сассуоло, и 40 патронов такого же калибра", - добавляет издание.

Напомним

Польская полиция задержала трех подозреваемых в жестоком нападении в Закшувеке в Кракове, которое произошло на прошлой неделе. Преступники напали на 17-летнего парня из Украины, который получил серьезные ранения, ему, в частности, "отрезали палец".