В Італії чоловік тяжко поранив 18-річного українця
Київ • УНН
45-річний албанець вистрелив у шию 18-річному українцю в Новате-Міланезе. Постраждалого госпіталізовано, нападника затримано за замах на вбивство та незаконне зберігання зброї.
В Італії 45-річний албанець вистрелив з пістолета у 18-річного українця під час сварки. 18-річний хлопець отримав поранення в шию та був доставлений до лікарні і негайно прооперований. Про це повідомляє Tgcom24, передає УНН.
"18-річного хлопця у важкому стані госпіталізували до лікарні Нігуарда в Мілані після поранення в суботу ввечері вогнепальним пострілом, який, очевидно, зробив партнер його матері в Новате-Міланезе. Чоловік, 45-річний албанець, нібито вистрілив у розпал сварки з молодим чоловіком. Його затримали за замах на вбивство, зберігання та зберігання незаконної зброї та отримання краденого. Поліція проводить розслідування", - пише видання.
Зазначається, що 18-річний хлопець отримав поранення в шию та був доставлений до лікарні під кодом червоний і негайно прооперований.
"У будинку, де сварка закінчилася пострілами, знайшли гільзу, пістолет, яким користувався 45-річний чоловік, який викрали в 2013 році в Сассуоло, і 40 патронів такого ж калібру", - додає видання.
Нагадаємо
Польська поліція затримала трьох підозрюваних у жорстокому нападі у Закшувеку у Кракові, що стався минулого тижня. Злочинці напали на 17-річного хлопця з України, який зазнав серйозних поранень, йому, зокрема, "відрізали палець".