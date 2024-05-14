В Испании подтвердили визит Зеленского: известна дата

В Мадриде подтвердили информацию о предстоящем визите президента Украины Владимира Зеленский. Он состоится уже на этой неделе - 17 мая. Об этом заявили в Королевском дворце Испании, сообщает Europa Press, передает УНН.

Детали

Планируется, что монарх Фелипе VI проведет прием для Зеленского в 12:30 по местному времени, а через час устроит трапезу в его честь.

Пока официально неизвестно, запланированы ли у Зеленского другие встречи в Мадриде. Правительство Испании со своей стороны не предоставило подробностей визита украинского лидера из соображений безопасности.

Напомним,

Ранее УНН со ссылкой на испанские СМИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Испанию для подписания соглашения по безопасности.