В Іспанії підтвердили візит Зеленського: відома дата
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відвідає Мадрид, Іспанія, 17 травня, щоб взяти участь у прийомі та обіді, організованому королем Феліпе VI, як підтвердили в Королівському палаці Іспанії.
В Мадриді підтвердили інформацію про майбутній візит президента України Володимира Зеленський. Він відбудеться вже цього тижня - 17 травня. Про це заявили в Королівському палаці Іспанії, повідомляє Europa Press, передає УНН.
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Планується, що монарх Феліпе VI проведе прийом для Зеленського о 12:30 за місцевим часом, а через годину влаштує трапезу на його честь.
Поки що офіційно невідомо, чи заплановані у Зеленського інші зустрічі в Мадриді. Уряд Іспанії зі свого боку не надав подробиць візиту українського лідера з міркувань безпеки.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на іспанські ЗМІ повідомляв, що президент України Володимир Зеленський планує візит до Іспанії для підписання безпекової угоди.