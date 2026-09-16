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В Испании обнаружили останки динозавра диплодока — впервые его нашли не на территории США

Киев • УНН

 • 3442 просмотра

В Испании обнаружили первые останки диплодока за пределами США. Находка может пролить свет на распространение вида в юрский период.

В Испании обнаружили останки динозавра диплодока — впервые его нашли не на территории США

В Испании обнаружили первые известные останки диплодока за пределами Соединённых Штатов. Ранее окаменелости этого рода динозавров находили исключительно на территории США, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Находка расширяет известную географию распространения диплодоков, которые жили в позднем юрском периоде и относились к крупным длинношеим растительноядным динозаврам.

До этого все подтверждённые ископаемые останки диплодоков происходили из Северной Америки.

Обнаружение останков в Испании может дать палеонтологам новые данные о распространении диплодоков и связях между популяциями динозавров на разных территориях в юрском периоде.

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Степан Гафтко

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