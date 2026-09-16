В Іспанії виявили рештки динозавра диплодока - його знайшли вперше не на території США

В Іспанії виявили перші відомі останки диплодока за межами Сполучених Штатів. Раніше скам'янілості цього роду динозаврів знаходили виключно на території США, повідомляє Yle, пише УНН.

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Знахідка розширює відому географію поширення диплодоків, які жили в пізньому юрському періоді та належали до великих довгошиїх рослиноїдних динозаврів.

До цього всі підтверджені викопні рештки диплодоків походили з Північної Америки.

Виявлення останків в Іспанії може дати палеонтологам нові дані про поширення диплодоків та зв'язки між популяціями динозаврів на різних територіях у юрському періоді.

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