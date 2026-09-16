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В Іспанії виявили рештки динозавра диплодока - його знайшли вперше не на території США

Київ • УНН

 • 3382 перегляди

В Іспанії виявили перші рештки диплодока за межами США. Знахідка може пролити світло на поширення виду в юрському періоді.

В Іспанії виявили рештки динозавра диплодока - його знайшли вперше не на території США

В Іспанії виявили перші відомі останки диплодока за межами Сполучених Штатів. Раніше скам'янілості цього роду динозаврів знаходили виключно на території США, повідомляє Yle, пише УНН.

Деталі

Знахідка розширює відому географію поширення диплодоків, які жили в пізньому юрському періоді та належали до великих довгошиїх рослиноїдних динозаврів.

До цього всі підтверджені викопні рештки диплодоків походили з Північної Америки.

Виявлення останків в Іспанії може дати палеонтологам нові дані про поширення диплодоків та зв'язки між популяціями динозаврів на різних територіях у юрському періоді.

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Степан Гафтко

КультураСвіт
Іспанія
Сполучені Штати Америки