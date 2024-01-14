В Исландии лава от извержения вулкана добралась до города

На юго-западе Исландии в воскресенье, 14 января, началось извержение вулкана. Лава достигла небольшого рыбацкого городка Гриндавик. Там сгорели по меньшей мере три дома. Об этом сообщает RUV, передает УНН.

Детали

Лава достигла улиц города и охватила часть сначала одного дома, который вспыхнул, а затем и другого. Никто из людей не пострадал. Почти 4000 населения Гриндавика заблаговременно эвакуировали.

Незадолго до того, как лава добралась до города, новая трещина появилась всего в 50 метрах до ближайших домов населенного пункта.

Мэр Гриндавика Фаннар Юнассон ранее назвал извержение вулкана "большим и серьезным шоком для населения". Он пояснил, что извержение происходит достаточно близко, поэтому лаве останется преодолеть относительно короткий путь к городу.

Президент Исландии Гудни Йоханнессон заявил, что жизни людей ничего не угрожает, хотя инфраструктура может быть под угрозой.

В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана