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В Ісландії лава від виверження вулкана дісталася міста

В Ісландії лава від виверження вулкана дісталася міста

Київ • УНН

 • 135899 перегляди

Виверження ісландського вулкану змусило евакуювати Гріндавік; лава руйнує будинки, але про постраждалих не повідомляється.

На південному заході Ісландії в неділю, 14 січня, почалося виверження вулкана. Лава досягла невеликого рибальського містечка Гріндавік. Там згоріли щонайменше три будинки. Про це повідомляє RUV, передає УНН.

Деталі

Лава досягла вулиць міста та охопила частину спершу одного будинку, який спалахнув, а потім і іншого. Ніхто з людей не постраждав. Майже 4000 населення Гріндавіка завчасно евакуювали.

Незадовго до того, як лава дісталась до міста, нова тріщина з’явилась всього за 50 метрів до найближчих будинків населеного пункту.

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Мер Гріндавіка Фаннар Юнассон раніше назвав виверження вулкана "великим і серйозним шоком для населення". Він пояснив, що виверження відбувається достатньо близько, тому лаві залишиться подолати відносно короткий шлях до міста.

Президент Ісландії Ґудні Йоганнессон заявив, що життю людей нічого не загрожує, хоча інфраструктура може бути під загрозою.

В Ісландії на півострові Рейкʼянес почалось виверження вулкану14.01.24, 14:29 • 31187 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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