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В Ісландії на півострові Рейкʼянес почалось виверження вулкану

В Ісландії на півострові Рейкʼянес почалось виверження вулкану

Київ • УНН

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Лава знаходиться приблизно в 450 метрах від найпівнічніших будинків і тече в напрямку рибальського містечка Гріндавік.

У неділю, 14 січня, на південному заході Ісланідії сталося виверження вулкана, що стало п'ятим на півострові Рейк'янес з 2021 року. Про це повідомляє Reuters та метеорологічне управління Ісландії, передає УНН.

Деталі 

Згідно з даними, Ісландського метеорологічного управління, у неділю близько 3 години ночі за місцевим часом у районі поблизу Гріндавіка сталося щонайменше 200 землетрусів. Це вже п'яте виверження на півострові Рейк'янес з 2021 року.

Зазначається, що лава знаходиться приблизно в 450 метрах від найпівнічніших будинків і тече в напрямку рибальського містечка Гріндавік. Перед цим у Гріндавіка зросла сейсмічна активність, після чого Координаційний центр цивільного захисту ухвалив рішення про евакуацію міста. Через виверження вулкана Гріндавік частково знеструмлений.

Для оцінки ситуації і визначення точного місця виверження у регіон був відправлений вертоліт берегової охорони.

Доповнення 

Попереднє виверження сталося 19 грудня 2023 року. Тоді влада евакуювала майже 4000 жителів рибальського містечка Гріндавік і закрила геотермальний курорт Блакитна лагуна неподалік.

Нагадаємо

На південному заході японського острова почалося виверження вулкана Отаке.

Після виверження метеорологічне агентство підвищило рівень попередження до трьох (із п'яти), що означає, що люди не повинні наближатися до кратера.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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