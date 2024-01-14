В Исландии на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана

В воскресенье, 14 января, на юго-западе Исланидии произошло извержение вулкана, что стало пятым на полуострове Рейкьянес с 2021 года. Об этом сообщает Reuters и метеорологическое управление Исландии, передает УНН.

Детали

Согласно данным, Исландского метеорологического управления, в воскресенье около 3 часов ночи по местному времени в районе вблизи Гриндавика произошло по меньшей мере 200 землетрясений. Это уже пятое извержение на полуострове Рейкьянес с 2021 года.

Отмечается, что лава находится примерно в 450 метрах от самых северных домов и течет в направлении рыбацкого городка Гриндавик. Перед этим у Гриндавика возросла сейсмическая активность, после чего Координационный центр гражданской защиты принял решение об эвакуации города. Из-за извержения вулкана Гриндавик частично обесточен.

Для оценки ситуации и определения точного места извержения в регион был отправлен вертолет береговой охраны.

Дополнение

Предыдущее извержение произошло 19 декабря 2023 года. Тогда власти эвакуировали почти 4000 жителей рыбацкого городка Гриндавик и закрыли геотермальный курорт Голубая лагуна неподалеку.

Напомним,

На юго-западе японского острова началось извержение вулкана Отаке.

После извержения метеорологическое агентство повысило уровень предупреждения до трех (из пяти), что означает, что люди не должны приближаться к кратеру.