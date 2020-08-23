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В Иране заявили о готовности к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ

Киев • УНН

 • 15330 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Иран готов к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ, следующий раунд запланирован на октябрь. Об этом заявил глава Авиационной организации Ирана Тураджи Зангане, пишет IRNA, передает УНН.

В Иране заявили о готовности к переговорам с Украиной о компенсации за сбитый самолет МАУ

“Заместитель министра иностранных дел Мохсен Бахарванд провел встречи с Украиной в главе делегации, в составе с представителями различных секторов. Переговоры по вопросам, связанным с катастрофой украинского самолета, включая вопрос о компенсации, были ключевыми в этих переговорах. Следующая встреча запланирована на октябрь в Тегеране”, — сказал Зангане.

Он заверил, что Иран готов нести ответственность за сбитие самолета МАУ.

“Без сомнения то, что Иран принял на себя ответственность за эту ошибку, поэтому он полностью готов к переговорам о компенсации”, — заявил Зангане.

Ранее украинская сторона заявляла, что встреча переговорных команд в октябре должна быть результативной, и обе стороны будут работать для достижения этой цели.

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Напомним, глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что Тегеран не будет выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за самолет, сбитый Тегераном в январе, поскольку тот был застрахован европейскими фирмами.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин ответил, что Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о тех же компенсации. Глава МИД Украины заявил, что заявление иранских представителей о том, что Тегеран не будет платить компенсацию за сбитый самолет МАУ, не является официальной позицией Ирана.

Так, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “вражескую цель”, а именно — за крылатую ракету. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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