Катастрофа лайнера МАУ: Єнін розповів деталі перемовин з Іраном

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Перемовини щодо збитого літака "Міжнародних авіаліній України" іранськими військами розпочалися на базі двох міжнародних конвенцій. Іранська сторона підтвердила свою готовність дотримуватись зобов’язань у рамках цих конвенцій. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в одному з інтерв’ю, відеозапис якого розміщено пресслужбою Міністерства закордонних справ у Facebook, передає УНН.

"Ми розпочали переговори на базі двох міжнародних конвенцій, членами яких є як іранська сторона, так і Україна. Зокрема, йдеться про Чиказьку конвенцію та Монреальську. Крім того, частиною наших переговорів було застосування угоди про міжнародно-правову допомогу в кримінальних справах між двома державами. Ми довго говорили і ставили питання", - розповів Єнін.

Він зазначив, що іранська сторона обіцяла забезпечити проведення розслідування.

"Крім того, ми говорили про притягнення винних до відповідальності. Від першої людини, яка натиснула на кнопку, до тих людей, що були відповідальні за організацію системи безпеки, та тих, хто відповідав за координацію взаємодій цивільно-військового секторів… У мене немає ілюзій щодо переговорів. Ми почали говорити, і це вже добре. Ми чітко позначили іранській стороні свої вимоги: забезпечення об’єктивного та прозорого розслідування, відповідальність іранської сторони за збиття українського літака, надання гарантій неповторення подібних інцидентів в майбутньому та забезпечення гідного рівня компенсацій", - повідомив заступник міністра.

Єнін додав, що все це довели до іранської сторони.

"Мушу визнати, що іранська сторона гідно поводила себе і підтвердила свою готовність дотримуватись зобов’язань у рамках міжнародних конвенцій. Ми запланували продовження переговорного процесу", - резюмував він.

Нагадаємо, У Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ісламської Республіки Іран щодо авіакатастрофи рейсу PS752 під Тегераном. Наступний раунд переговорів української та іранської сторін щодо збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ відбудеться у жовтні 2020 року в Тегерані.

Також нагадаємо, що обсяги компенсацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" іранськими військами будуть обраховувати тільки після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування та покарати винних.

Як повідомляв УНН, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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