Збиття літака МАУ: наступний раунд переговорів стартує у жовтні в Тегерані

“Мохсен Бахарванд підкреслив зацікавленість Ірану у якнайшвидшому завершенні переговорів та готовність провести їх черговий раунд у жовтні 2020 року в Тегерані. Він підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака та серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати необхідних компенсацій”, — інформують в МЗС.

Як повідомляв УНН, на брифінгу у п’ятницю міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три основні результати переговорів з Іраном, що відбулись цього тижня у Києві.

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.



Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому, в Ірані зазначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.