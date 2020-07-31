Говорили 11 годин: Кулеба повідомив три результати зустрічі з іранською делегацією

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Зустріч української та іранської сторін, яка напередодні відбулася у Києві, пройшла досить конструктивно. Про це на брифінгу у п’ятницю заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Вчора пізно вночі переговори закінчились, вони тривали 11 годин. Загалом вони пройшли в конструктивному дусі. Ми відзначаємо ту налаштованість на розв’язання проблеми, з якою прибула іранська делегація. Є згода і розуміння того, що потрібне максимально прозоре і неупереджене технічне розслідування з боку Ірану", - повідомив міністр.

З його слів, делегації пройшлися по всьому спектру питань і обговорили все "максимально в деталях, тому можна визначити три основних результати вчорашніх переговорів".

"Результат номер один - Іран включився в переговорний процес щодо встановлення всіх обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності і виплати всіх необхідних компенсацій. Процес започатковано...

Друге - Іран погодився виконати всі свої зобов’язання за міжнародними конвенціями у сфері авіації, учасником яких є. Це значить, що ми можемо будувати відповідну роботу конструктивно.

Третій результат - ми домовились з іранською стороною про те, як структурувати подальший процес перемовин. Він відбуватиметься на декількох рівнях, говоритимуть слідчі, технічні експерти, юристи, для того, щоб визначити максимально всі обставини, юридичні та технічні нюанси цієї ситуації, і на основі цієї інформації можна буде підраховувати суми компенсацій", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому, в Ірані зазначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

Додамо, що напередодні, у Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ісламської Республіки Іран щодо авіакатастрофи рейсу PS752 під Тегераном.

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