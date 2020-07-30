Катастрофа лайнера МАУ: у МЗС озвучили результати переговорів з Іраном
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ісламської Республіки Іран щодо авіакатастрофи рейсу PS752 під Тегераном. Під час переговорів мова йшла про компенсації сім’ям жертв збитого літака МАУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Так, під час зустрічі члени Координаційної групи вчергове закликали Іран здійснити повну компенсацію за збиття українського літака та провести повне, прозоре та незалежне розслідування трагедії відповідно до міжнародних стандартів.
“У тому числі забезпечити притягнення винних до відповідальності та встановлення справедливості для сімей постраждалих від цієї жахливої трагедії”, — йдеться в заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам авіакатастрофи PS752.
Зокрема, сторони обговорили підготовку та організацію наступних раундів переговорів щодо катастрофи літака МАУ.
Слід зазначити, що наразі на сайті МЗС відсутня україномовна версія заяви, проте присутній дублікат цього повідомлення в англомовній версії сайту.
Раніше УНН повідомляв, що сьогодні у Києві розпочались перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу МАУ.
Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.