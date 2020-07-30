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У Києві розпочались перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу МАУ

У Києві розпочались перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу МАУ

Київ • УНН

 • 11825 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. У Києві стартували переговори із делегацією Ірану щодо компенсацій за збитий пасажирський літак МАУ рейсу PS752 над Тегераном. Про це йдеться у відеоролику, оприлюдненому МЗС України, передає УНН.

“Сьогодні у Києві розпочалися перемовини щодо компенсацій за збиття Іраном рейсу Міжнародних авіаліній України PS752 за участі іранської делегації. Ми довго добивались початку переговорного процесу, і я вітаю те що справа нарешті зрушилась з місця. Процес не буде легким, але ми працюємо виключно на результат, а це — досягнення справедливості, і український МЗС докладе всіх зусиль, аби компенсації були максимальними”, — заявив Кулеба на оприлюдненому відео.

З його слів, це дозволить хоч трохи полегшити горе рідних, в якому вони живуть вже понад пів року.

“Ми доб’ємося справедливості, скільки б часу та зусиль це не вартувало”, — додав міністр.

На відео видно також, що на переговорах очікувано були присутні заступник міністра закордонних справ Євген Єнін та заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд. Також на переговорах — посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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