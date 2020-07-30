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В Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитый Ираном рейс МАУ

В Киеве начались переговоры о компенсациях за сбитый Ираном рейс МАУ

Киев  •  УНН

 • 11822 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Киеве стартовали переговоры с делегацией Ирана по компенсации за сбитый пассажирский самолет МАУ рейса PS752 над Тегераном. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном МИД Украины, передает УНН.

"Сегодня в Киеве начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном рейса Международных авиалиний Украины PS752 с участием иранской делегации. Мы долго добивались начала переговорного процесса, и я приветствую то, что дело наконец сдвинулось с места. Процесс не будет легким, но мы работаем исключительно на результат, а это - достижение справедливости, и украинский МИД приложит все усилия, чтобы компенсации были максимальными", - заявил Кулеба на обнародованном видео.

По его словам, это позволит хоть немного облегчить горе родных, в котором они живут уже более полугода.

"Мы добьемся справедливости, сколько бы времени и усилий это не стоило", - добавил министр.

На видео видно также, что на переговорах ожидаемо присутствовали заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд. Также на переговорах - посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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