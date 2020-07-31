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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 18459 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100688 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105578 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110115 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 130523 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101921 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102549 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

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Говорили 11 часов: Кулеба сообщил три результата встречи с иранской делегацией

Говорили 11 часов: Кулеба сообщил три результата встречи с иранской делегацией

Киев  •  УНН

 • 18636 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Встреча украинской и иранской сторон, которая накануне состоялась в Киеве, прошла достаточно конструктивно. Об этом на брифинге в пятницу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Вчера поздно ночью переговоры закончились, они продолжались 11 часов. В целом они прошли в конструктивном духе. Мы отмечаем тот настрой на решение проблемы, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание того, что нужно максимально прозрачное и беспристрастное техническое расследование по стороны Ирана", - сообщил министр.

По его словам, делегации прошлись по всему спектру вопросов и обсудили все "максимально в деталях, поэтому можно определить три основных результатах вчерашних переговоров".

"Результат номер один - Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечению виновных к ответственности и выплате всех необходимых компенсаций. Процесс начат...

Второе - Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых является. Это значит, что мы можем строить соответствующую работу конструктивно.

Третий результат - мы договорились с иранской стороной о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет проходить на нескольких уровнях, будут говорить следователи, технические эксперты, юристы, для того, чтобы определить максимально все обстоятельства, юридические и технические нюансы этой ситуации, и на основе этой информации можно будет подсчитывать суммы компенсаций", - отметил Кулеба.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Добавим, что накануне, в Киеве завершились переговоры Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины с представителями Исламской Республики Иран по авиакатастрофе рейса PS752 под Тегераном.

Украинские Национальные Новости

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