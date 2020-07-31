Катастрофа самолета МАУ: следующий раунд переговоров стартует в октябре в Тегеране

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 14823 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 30218 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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5 марта, 02:32 • 106357 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115646 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119924 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 155865 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118145 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145412 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104673 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102911 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Следующий раунд переговоров украинской и иранской сторон по сбитию в январе 2020 года пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины состоится в октябре 2020 году в Тегеране. Об этом заявил глава делегации Ирана на переговорах по урегулированию вопросов, связанных со сбитием самолета Мохсеном Бахарвандом, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мохсен Бахарванд подчеркнул заинтересованность Ирана в скорейшем завершении переговоров и готовность провести их очередной раунд в октябре 2020 года в Тегеране. Он подтвердил, что иранская сторона берет на себя ответственность за сбивание украинского самолета и серьезно отнесется к выполнению своих международно-правовых обязательств по установлению обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и выплаты необходимых компенсаций", - информируют в МИД.

Как сообщал УНН, на брифинге в пятницу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три основные результаты переговоров с Ираном, которые состоялись на этой неделе в Киеве.

Напомним, рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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