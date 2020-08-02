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Катастрофа лайнера МАУ: компенсації розрахують, коли Іран продемонструє готовність покарати винних – Єнін

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Обсяги компенсацій за збиття літака “Міжнародних авіаліній України” іранськими військами будуть обраховувати тільки після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування та покарати винних. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі каналу “Україна 24”, передає УНН.

За його словами, пріоритетом української сторони є “встановлення істини” щодо збиття літака, і під час переговорів МЗС озвучило низку найбільш проблемних питань іранській делегації.

“Всіх цікавить швидкість процесу, обсяг компенсацій. Хочу ще раз наголосити, що обсяг компенсацій буде розраховуватися виключно після того, як українська сторона отримає всеохопну інформацію про обставини інциденту, побачить з іранської сторони готовність завершити як технічне розслідування, так і кримінальне розслідування та притягнення винних до відповідальності”, — сказав він, цитує “Радіо Свобода”.

Єнін додав, що Офіс генерального прокурора України також бере участь у розслідуванні, хоча без сприяння іранської сторони про успіхи говорити зарано.

Найближчим часом, за словами представника МЗС, сторони мають погодити дату й місце наступної зустрічі для “більш предметних консультацій”. Він зазначив, що розслідування має три напрямки: технічний, бо якого входить розшифрування чорних скриньок літака, кримінальне, що концентрується на встановленні винних, і міжурядове.

“Третя складова: переговори на рівні урядових делегацій, де йдеться про питання встановлення істини в цілому, отримання гарантій неповторення аналогічних інцидентів у майбутньому і так само отримання компенсацій — як родичам загиблих, так і авіакомпанії „МАУ“, представники якої, до речі, були присутні в якості експертів, запрошені з українського боку”, — сказав він.

У Києві 30 липня з участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій за збиття Іраном літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” рейсу PS752.

Водночас низка родичів загиблих виступає за те, щоб обговорення компенсацій відбувалося після розкриття всіх обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Говорили 11 годин: Кулеба повідомив три результати зустрічі з іранською делегацією

Нагадаємо, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.

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