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Катастрофа лайнера МАУ: компенсации рассчитают, когда Иран продемонстрирует готовность наказать виновных - Енин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 августа. УНН. Объемы компенсаций за сбитие самолета “Международных авиалиний Украины” иранскими войсками будут вычислять только после того, как Иран продемонстрирует готовность завершить расследование и наказать виновных. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала “Украина 24”, передает УНН.

По его словам, приоритетом украинской стороны является “установление истины” по сбитию самолета, и во время переговоров МИД озвучил ряд наиболее проблемных вопросов иранской делегации.

“Всех интересует скорость процесса, объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что объем компенсаций будет рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит всеобъемлющую информацию об обстоятельствах инцидента, увидит с иранской стороны готовность завершить как техническое расследование, так и уголовное расследование и привлечение виновных к ответственности”, — сказал он, цитирует “Радио Свобода”.

Енин добавил, что Офис генерального прокурора Украины также участвует в расследовании, хотя без содействия иранской стороны об успехах говорить рано.

В ближайшее время, по словам представителя МИД, стороны должны согласовать дату и место следующей встречи для “более предметных консультаций”. Он отметил, что расследование имеет три направления: техническое, в которое входит расшифровка черных ящиков самолета, уголовное, которое концентрируется на установлении виновных и межправительственное.

“Третья составляющая: переговоры на уровне правительственных делегаций, где речь идет о вопросах установления истины в целом, получение гарантий неповторения подобных инцидентов в будущем и так же получения компенсаций — как родственникам погибших, так и авиакомпании „МАУ“, представители которой, кстати, присутствуют в качестве экспертов, приглашены с украинской стороны”, — сказал он.

В Киеве 30 июля с участием иранской делегации начались переговоры о компенсациях за сбивание Ираном самолета авиакомпании “Международные авиалинии Украины” рейса PS752.

В то же время ряд родственников погибших выступает за то, чтобы обсуждение компенсаций происходило после раскрытия всех обстоятельств трагедии и привлечение виновных к ответственности.

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Напомним, рейс PS752 “Тегеран-Киев” (самолет Boeing 737-800) “Международных авиалиний Украины” потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские войска 11 января заявила, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за “враждебную цель”, а именно — за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

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