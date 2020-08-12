Кулеба відреагував на заяву Ірану про небажання платити компенсацію за збитий літак

"Позиція, яка пролунала з іранського боку, не представляє офіційну позицію уряду Ірану і не є переговорною позицією. Тому ми на цю заяву не звертаємо увагу і продовжуємо працювати далі з іранською стороною", - сказав Кулеба.



Він зауважив, що українська сторона у переговорах дуже конструктивно налаштована на пошук рішень.



"Але ми також дуже жорстко налаштовані і не допустимо жодних спроб уникнути якоїсь відповідальності чи сплати хоч якогось виду компенсації", - підкреслив міністр.



"В принципі наша стратегія яка – ми хочемо цю сторінку з Іраном закрити шляхом визнання їхньої провини і виплати максимально компенсацій, і рухатись далі. Я не хочу, щоб ця історія висіла важким вантажем на шиї обох країн роками. Я довів цю позицію до Ірану", - додав він.



Нагадаємо, глава Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані в понеділок заявив, що Тегеран не буде виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за літак, збитий Тегераном в січні, оскільки той був застрахований європейськими фірмами.



Своєю чергою заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін відповів, що Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації.



Так, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.



Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.