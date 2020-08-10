Катастрофа лайнера МАУ: Іран заявив, що компенсацію за літак повинні виплатити європейські страхувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. В Ірані заявили, що не будуть виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за літак, збитий Тегераном в січні, оскільки той був застрахований європейськими фірмами. Про це сказав у понеділок глава Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані, повідомляє Reuters з посиланням на місцеві ЗМІ, передає УНН.
“Український літак застрахований в Україні європейськими компаніями, а не іранськими (страховими) компаніями. Отже, ці європейські компанії повинні виплатити компенсацію”, - сказав він.
Відзначається, що коментарі Сулеймані стосувалися літака і не стосувалися можливої компенсації сім’ям жертв.
Нагадаємо, в кінці липня в Києві стартували переговори України і Ірану щодо компенсацій жертвам авіакатастрофи українського літака рейсу PS752, збитого над Тегераном в січні. Наступний раунд переговорів відбудеться в жовтні 2020 року в Тегерані.
Рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великобританії, Німеччини, Швеції та Афганістану.
Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.