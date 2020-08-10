Катастрофа лайнера МАУ: Иран заявил, что компенсацию за самолет должны выплатить европейские страховщики
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В Иране заявили, что не будут выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины за самолет, сбитый Тегераном в январе, поскольку тот был застрахован европейскими фирмами. Об этом сказал в понедельник глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, передает УНН.
“Украинский самолет застрахован в Украине европейскими компаниями, а не иранскими (страховыми) компаниями. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию”, — сказал он.
Отмечается, что комментарии Сулеймани касались самолета и не касались возможной компенсации семьям жертв.
Напомним, в конце июля в Киеве стартовали переговоры Украины и Ирана относительно компенсаций жертвам авиакатастрофы украинского самолета рейса PS752, сбитого над Тегераном в январе. Следующий раунд переговоров состоится в октябре 2020 года в Тегеране.
Рейс PS752 "Тегеран-Киев" (самолет Boeing 737-800) "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские войска 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель", а именно - за крылатую ракету, уточнили они. При этом, в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.