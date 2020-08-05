Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран обговорили наступний раунд переговорів

Так, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Ісламської Республіки Іран Мохаммадом Джавадом Заріфом. Сторони обговорили результати першого раунду переговорів щодо компенсацій сім’ям жертв авіакатастрофи, який відбувся у Києві 30 липня.

"Вимога української держави та суспільства дуже проста: правда про трагедію, справедливість щодо тих, хто збив літак, і гідні компенсації тим, хто постраждав", - наголосив Кулеба.

Також український міністр підкреслив, що до наступного раунду перемовин у жовтні українська сторона розраховує отримати від іранської всю необхідну інформацію щодо обставин збиття літака. За його словами, після встановлення усіх фактів можна буде перейти до обчислення рівня компенсацій.



"Міністри погодилися, що зустріч переговорних команд у жовтні має бути результативною, і обидві сторони працюватимуть задля досягнення цієї мети", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві завершилися переговори Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України з представниками Ісламської Республіки Іран щодо авіакатастрофи рейсу PS752 під Тегераном. Наступний раунд переговорів української та іранської сторін щодо збиття пасажирського літака авіакомпанії МАУ відбудеться у жовтні 2020 року в Тегерані.



Також нагадаємо, що обсяги компенсацій за збиття літака "Міжнародних авіаліній України" іранськими військами будуть обраховувати тільки після того, як Іран продемонструє готовність завершити розслідування та покарати винних.

Як повідомляв УНН, рейс PS752 "Тегеран-Київ" (літак Boeing 737-800) "Міжнародних авіаліній України" зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за "ворожу ціль", а саме — за крилату ракету, уточнили вони. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.