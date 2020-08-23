В Ірані заявили про готовність до перемовин з Україною щодо компенсації за збитий літак МАУ

“Заступник міністра закордонних справ Мохсен Бахарванд провів зустрічі з Україною у главі делегації, у складі з представниками різних секторів. Переговори з питань, пов’язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсацію, були ключовими в цих переговорах. Наступна зустріч запланована на жовтень в Тегерані”, — сказав Зангане.

Він завірив, що Іран готовий нести відповідальність за збиття літака МАУ.

“Без сумніву те, що Іран прийняв на себе відповідальність за цю помилку, тому він повністю готовий до переговорів щодо компенсації”, — заявив Зангане.

Раніше українська сторона заявляла, що зустріч переговорних команд у жовтні має бути результативною, і обидві сторони працюватимуть задля досягнення цієї мети.

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Нагадаємо, глава Центральної страхової організації Ірану Голамреза Сулеймані заявив, що Тегеран не буде виплачувати компенсацію Міжнародним авіалініям України за літак, збитий Тегераном в січні, оскільки той був застрахований європейськими фірмами.



Своєю чергою заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін відповів, що Ірану доведеться компенсувати збитки компанії МАУ якщо не безпосередньо, то в регресному порядку відповідним страховим компаніям, але все одно йтиметься про ті ж самі компенсації. Голова МЗС України заявив, що заява іранських представників про те, що Тегеран не буде платити компенсацію за збитий у січні літак МАУ, не є офіційною позицією Ірану.



Так, рейс PS752 “Тегеран-Київ” (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.



Іранські війська 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме — за крилату ракету. При цьому, в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, у зв’язку з чим системи ППО країни були приведені у повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.