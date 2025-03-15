В Ираке ликвидирован один из самых опасных террористов ИГИЛ: детали спецоперации

В Ираке ликвидирован один из ключевых лидеров террористической группировки "Исламское государство" во время спецоперации, проведенной силами национальной разведки при поддержке коалиционных войск под предводительством США. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По словам иракского премьера, убитый боевик Абдалла Маки Мослех аль-Рифаи, известный как "Абу Хадиджа", был высокопоставленным командиром группировки, занимая позицию "заместителя халифа". Официальный Багдад назвал его одним из самых опасных террористов не только в Ираке, но и в мире.

Операция была проведена путем авиаудара в провинции Анбар на западе страны. По информации, операция состоялась в четверг вечером, однако подтверждение ликвидации аль-Рифаи поступило только на следующий день.

Известие о его смерти прокомментировал и президент США Дональд Трамп, который написал на своей платформе Truth Social, что американские военные совместно с иракским правительством и курдскими силами неустанно охотились на этого боевика.

В тот же день в Багдаде состоялись переговоры между представителями Ирака и Сирии, где стороны обсуждали угрозу, которую до сих пор представляют остатки "Исламского государства". Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества для контроля за движением боевиков через сирийско-иракскую границу.

Встреча состоялась на фоне изменений в регионе после падения режима Башара Асада в Сирии. Новые власти этой страны, представленные бывшими повстанцами, пытаются уничтожить очаги террористов, однако в Ираке растут опасения относительно возможного возрождения "Исламского государства".

Напомним

Ранее США и Ирак договорились о постепенном свертывании военного присутствия коалиции на территории страны, которое должно завершиться до сентября 2025 года. Однако последние события могут заставить иракское руководство пересмотреть эти планы.

США ликвидировали 4 лидеров ИГИЛ в Ираке