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В Іраку ліквідовано одного з найнебезпечніших терористів ІДІЛ: деталі спецоперації

Київ • УНН

 • 17664 перегляди

В Іраку під час спецоперації ліквідовано Абдаллу Макі Мослеха аль-Ріфаї, відомого як "Абу Хадіджа". Він був одним з найнебезпечніших терористів та "заступником халіфа" ІДІЛ.

В Іраку ліквідовано одного з найнебезпечніших терористів ІДІЛ: деталі спецоперації

В Іраку ліквідовано одного з ключових лідерів терористичного угруповання "Ісламська держава" під час спецоперації, проведеної силами національної розвідки за підтримки коаліційних військ під проводом США. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За словами іракського прем’єра, вбитий бойовик Абдалла Макі Мослех аль-Ріфаї, відомий як "Абу Хадіджа", був високопоставленим командиром угруповання, займаючи позицію "заступника халіфа". Офіційний Багдад назвав його одним із найнебезпечніших терористів не лише в Іраку, а й у світі. 

Операція була проведена шляхом авіаудару в провінції Анбар на заході країни. За інформацією, операція відбулася у четвер увечері, проте підтвердження ліквідації аль-Ріфаї надійшло лише наступного дня. 

Звістку про його смерть прокоментував і президент США Дональд Трамп, який написав на своїй платформі Truth Social, що американські військові спільно з іракським урядом та курдськими силами невпинно полювали на цього бойовика. 

У той же день в Багдаді відбулися переговори між представниками Іраку та Сирії, де сторони обговорювали загрозу, яку досі становлять залишки "Ісламської держави". Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн підкреслив необхідність тіснішої співпраці для контролю за рухом бойовиків через сирійсько-іракський кордон. 

Зустріч відбулася на тлі змін у регіоні після падіння режиму Башара Асада в Сирії. Нові влади цієї країни, представлені колишніми повстанцями, намагаються знищити осередки терористів, проте в Іраку зростають побоювання щодо можливого відродження "Ісламської держави". 

Нагадаємо

Раніше США та Ірак домовилися про поступове згортання військової присутності коаліції на території країни, яка має завершитися до вересня 2025 року. Однак останні події можуть змусити іракське керівництво переглянути ці плани.

США ліквідували 4 лідерів ІДІЛ в Іраку14.09.24, 04:10 • 27947 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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