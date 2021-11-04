В институте Шалимова рассказали, как стать в очередь на трансплантацию от семейного донора

Цитата

“Для того, чтобы стать в очередь на трансплантацию органа (почки, печени, сердца) от трупного донора необходимо пройти комплексное обследование. Перечень необходимых анализов, инструментальных исследований и консультаций специалистов можно найти на сайте в разделе Трансплантация. Данные обследования пациент может пройти в любом лечебном учреждении. Результаты необходимо предоставить трансплант-координатору в форме папки-портфолио, к которой следует приложить ксерокопию первой и второй страниц паспорта гражданина Украины (или ID-карты) и ксерокопию ИНН”, — рассказал Шелест.

Детали

По его словам, если речь идет о трансплантации от живого родственного донора (печень, почка), обследование потенциального донора и реципиента проводятся в Институте после прохождения теста на иммунологическую совместимость (кросс-матч).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Институте Шалимова в год производится около 60 операций по трансплантации органов



Шелест отметил, что для этого следует собрать документы, подтверждающие степень родственных связей (перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте). Копия каждого документа должна быть нотариально заверенной. С готовым пакетом документов, заключением специалиста о необходимости трансплантации и с амбулаторними карточками (карточки необходимо завести для донора/доноров и реципиента в регистратуре поликлиники Института) нужно обратиться к трансплант-координатору Института (административный корпус, каб. № 118) для оформления процедуры кросс-матча и записи в электронную очередь.

“Для того, чтобы стать в очередь на проведение трансплантации органа от живого родственного донора необходимо обратиться в профильное отделение Института (отделения трансплантации почки или отделения трансплантации и хирургии печени) для получения заключения специалиста о необходимости трансплантации как метода заместительной терапии”, — пояснил Шелест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "В Украине в 2021 году планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей

Он отметил, что понятие очереди, как таковой, не существует. Получение органа реципиентом зависит от иммунологической и гистологической совместимости между потенциальным донором и реципиентом, статуса ургентности и медицинских показаний.

На вопрос сколько стоит трансплантация, Шелест ответил: “НИХТ им. А. А. Шалимова получает финансирование в рамках договоров с Минздравом и осуществляет медицинское обслуживание населения за счет средств государственного бюджета путем предоставления услуг по третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов. Поэтому операции по трансплантации органов (от живого родственного донора и трупного донора) являются бесплатным для граждан Украины”.

Дополнения

Заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбьян сообщал, что уже проведено более 150 трансплантаций почек. Ранее ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год.

С начала года в Украине было пересажено около 36 почек и 2 сердца.