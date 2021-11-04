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В институте Шалимова рассказали, как стать в очередь на трансплантацию от семейного донора

Киев • УНН

 • 201323 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Для того, чтобы стать в очередь на проведение трансплантации органа от живого родственного донора необходимо обратиться в профильное отделение трансплантации почки или отделения трансплантации и хирургии печени для получения заключения специалиста о необходимости трансплантации как метода заместительной терапии. Об этом сообщил трансплант-координатор Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Владимир Шелест, передает УНН со ссылкой на Институт.

В институте Шалимова рассказали, как стать в очередь на трансплантацию от семейного донора

Цитата

“Для того, чтобы стать в очередь на трансплантацию органа (почки, печени, сердца) от трупного донора необходимо пройти комплексное обследование. Перечень необходимых анализов, инструментальных исследований и консультаций специалистов можно найти на сайте в разделе Трансплантация. Данные обследования пациент может пройти в любом лечебном учреждении. Результаты необходимо предоставить трансплант-координатору в форме папки-портфолио, к которой следует приложить ксерокопию первой и второй страниц паспорта гражданина Украины (или ID-карты) и ксерокопию ИНН”, — рассказал Шелест.

Детали

По его словам, если речь идет о трансплантации от живого родственного донора (печень, почка), обследование потенциального донора и реципиента проводятся в Институте после прохождения теста на иммунологическую совместимость (кросс-матч).

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Шелест отметил, что для этого следует собрать документы, подтверждающие степень родственных связей (перечень необходимых документов можно посмотреть на сайте). Копия каждого документа должна быть нотариально заверенной. С готовым пакетом документов, заключением специалиста о необходимости трансплантации и с амбулаторними карточками (карточки необходимо завести для донора/доноров и реципиента в регистратуре поликлиники Института) нужно обратиться к трансплант-координатору Института (административный корпус, каб. № 118) для оформления процедуры кросс-матча и записи в электронную очередь.

“Для того, чтобы стать в очередь на проведение трансплантации органа от живого родственного донора необходимо обратиться в профильное отделение Института (отделения трансплантации почки или отделения трансплантации и хирургии печени) для получения заключения специалиста о необходимости трансплантации как метода заместительной терапии”, — пояснил Шелест.

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Он отметил, что понятие очереди, как таковой, не существует. Получение органа реципиентом зависит от иммунологической и гистологической совместимости между потенциальным донором и реципиентом, статуса ургентности и медицинских показаний.

На вопрос сколько стоит трансплантация, Шелест ответил: “НИХТ им. А. А. Шалимова получает финансирование в рамках договоров с Минздравом и осуществляет медицинское обслуживание населения за счет средств государственного бюджета путем предоставления услуг по третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи методом трансплантации органов. Поэтому операции по трансплантации органов (от живого родственного донора и трупного донора) являются бесплатным для граждан Украины”.

Дополнения

Заведующий отделом трансплантации почки Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова Рубен Зограбьян сообщал, что уже проведено более 150 трансплантаций почек. Ранее ежегодная цифра пересадок в Украине не превышала 100-120 операций за год.

С начала года в Украине было пересажено около 36 почек и 2 сердца.

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