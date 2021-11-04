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В Інституті Шалімова на рік виконується близько 60 операцій з трансплантації органів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова всього на рік виконується приблизно 60 операцій з трансплантації органів. Про це повідомив трансплант-координатор Володимир Шелест, передає УНН з посиланням на Інститут.

В Інституті Шалімова на рік виконується близько 60 операцій з трансплантації органів

Шелест повідомив, що в Інституті виконуються трансплантації серця, нирки, печінки, планується виконання симультанної трансплантації підшлункової залози та легень. Операції з трансплантації органів виконуються від живого родинного донора (нирка, печінка) та від трупного донора (серце, нирка, печінка).

Цитата

“Всього на рік в Інституті виконується приблизно 60 операцій з трансплантації органів (від живого родинного донора та від трупного донора). На сьогоднішній день, відсоток трансплантацій від родинного донора більший, ніж трансплантацій від трупного донора”, — розповів Шелест.

Доповнення

Завідувач відділу трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Рубен Зограб’ян повідомляв, що вже проведено понад 150 трансплантацій нирок. Раніше щорічна цифра пересадок в Україні не перевищувала 100-120 операцій за рік.

З початку року в Україні було пересаджено близько 36 нирок і 2 серця.

В Україні в 2021 році планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів і тканин, що майже в 2 рази більше ніж минулого року.

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