В Україні з початку року вже провели понад 150 трансплантацій нирки

Цитата

“На сьогодні понад 150 трансплантацій нирки вже зроблено, тоді як раніше щорічна цифра пересадок у нашій країні не перевищувала 100-120 операцій за рік. Нині ж, на кінець вересня, було зроблено понад 150 трансплантацій нирки. Причому з них понад 60 донорських органів було взято від трупного донора і 88 мали пересадку від живих родичів”, — розповів Зограб'ян.

Деталі

За його словами, цього року побільшало трансплантацій від трупного донора.

“Це те, чого раніше не було. Був 10-річний період, коли у нас в інституті не було жодної трансплантації трупного донора. Ми робили багато пересадок, але це були трансплантації від живих родичів”, — сказав Зограб'ян.

Доповнення

В Івано-Франківську 25-річному чоловікові провели першу сімейну трансплантацію нирки. Донором був батько.



У МОЗ повідомили, що щорічно в Україні майже 5 тисяч громадян потребує пересадки органів чи тканин.

В Україні в 2021 році планують зробити щонайменше 250 операцій з трансплантації органів та тканин, що майже вдвічі більше ніж минулого року.

Навесні цього року в Україні за добу лікарі трансплантологи з ОХМАТДИТу та Центру хірургії ім. Шалімова провели три екстрені трансплантації органів від одного донора.