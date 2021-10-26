В Україні з початку року вже провели понад 150 трансплантацій нирки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На сьогодні вже проведено понад 150 трансплантацій нирки. Раніше щорічна цифра пересадок в Україні не перевищувала 100-120 операцій на рік. Про це розповів завідувач відділу трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова Рубен Зограб'ян, передає кореспондент УНН.
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“На сьогодні понад 150 трансплантацій нирки вже зроблено, тоді як раніше щорічна цифра пересадок у нашій країні не перевищувала 100-120 операцій за рік. Нині ж, на кінець вересня, було зроблено понад 150 трансплантацій нирки. Причому з них понад 60 донорських органів було взято від трупного донора і 88 мали пересадку від живих родичів”, — розповів Зограб'ян.
Деталі
За його словами, цього року побільшало трансплантацій від трупного донора.
“Це те, чого раніше не було. Був 10-річний період, коли у нас в інституті не було жодної трансплантації трупного донора. Ми робили багато пересадок, але це були трансплантації від живих родичів”, — сказав Зограб'ян.
Доповнення
В Івано-Франківську 25-річному чоловікові провели першу сімейну трансплантацію нирки. Донором був батько.
У МОЗ повідомили, що щорічно в Україні майже 5 тисяч громадян потребує пересадки органів чи тканин.
В Україні в 2021 році планують зробити щонайменше 250 операцій з трансплантації органів та тканин, що майже вдвічі більше ніж минулого року.
Навесні цього року в Україні за добу лікарі трансплантологи з ОХМАТДИТу та Центру хірургії ім. Шалімова провели три екстрені трансплантації органів від одного донора.