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В Україні провели три трансплантації органів від одного донора: авіацію МВС залучили до перевезення донорських органів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. В Україні за одну добу, лікарі трансплантологи з "ОХМАДИТ" та Центру хірургії ім Шалімова провели екстрену трансплантацію печінки та двох нирок від одного донора. Про це повідомив заступник міністра внутрішних справ Антон Геращенко, інформує УНН.

Цитата

"Так, вчора вдень в Запоріжжі стало відомо про раптову загибель 42-річної жінки, що настала в результаті обширного інсульту.

Її чоловік дав згоду подарувати шанс на нормальне життя іншим українцям", - написав у Facebook Геращенко.

Деталі

За координації міністра МВС Арсена Авакова і Глави НГУ Миколи Балана було погоджено виліт АН-26 Національної Гвардії, для термінової доставки двох бригад лікарів трансплантологів з Києва в Запоріжжя і назад.

"Одна нирка була пересаджена на місці в Обласній клінічній лікарні, яка заслужено може вважатися другим після Києва центром трансплантації в Україні.

Друга нирка призначалася для 11 річного Богданчика, який вже більше двох років жив в клініці "ОХМАДИТ", прив'язаний до апарату "штучна нирка", не знаючи радощів дитинства", - зазначив Антон Геращенко.

Повідомляється, що це друга трансплантація нирки дитині від померлого донора. Раніше трансплантації дітям в Україні робилися тільки від їх рідних, але це було можливо не завжди через біологічну не сумісність.

"Донорська печінка сьогодні ж була пересаджена хірургами-трансплантологами пацієнту, який без такої пересадки помер би протягом декількох місяців", - додає Геращенко.

Антон Геращенко висловив вдячність за оперативну і злагоджену роботу медперсоналу.

"Дякую всім лікарям-анестезіологам, хірургам-трансплантологам, медсестрам, льотчикам НГУ, патрульним поліцейським... за Вашу роботу на благо життя і здоров'я Українців!" - підсумував заступник міністра МВС.

В підсумку зазначається, що в "ОХМАДИТ" на апаратах "штучна нирка" залишається ще 29 дітей, яким не можна пересадити нирки від їхніх рідних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жінка посмертно віддала органи на трансплантацію: в Україні вперше за 10 років пересадили печінку

Додамо

Найближчим часом планується запуск вкладки в електронному сервісі "Дія", який дасть змогу кожному повнолітньому громадянину України дати згоду на прижиттєве донорств.

Довідково

Щороку понад 5 тисяч українців потребують пересадки органів. Найчастіше – нирок. Попит на них сягає до 2,5 тисяч органів.

За даними МОЗ, у 2020 році в Україні зробили 118 трансплантацій органів: 8 — серця, 19 — печінки, 91 — нирки. Також тоді зробили 138 операцій з трансплантації кісткового мозку. Водночас у 2019 зробили 78 трансплантацій органів: 71 — нирки; 6 — печінки, 1 — серця.

Контекст

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомляв, що у 2021 році в Україні планують зробити мінімум 250 операцій з трансплантації органів та тканин, що майже у 2 рази більше у порівнянні з минулим роком.

Так, з початку січня 2021 року провели 37 трансплантацій нирки, 7 — печінки, 4 — серця. Ці 48 операцій провели у 13 центрах. Степанов також нагадав, що бюджет на розвиток системи трансплантації в Україні цьогоріч збільшили у 5 разів (раніше міністр уточняв, що цю суму збільшили зі 112 до 502 мільйонів гривень).

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