В Украине провели три трансплантации органов от одного донора: авиацию МВД привлекли к транспортировке донорских органов

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"Так, вчера днем в Запорожье стало известно о внезапной гибели 42-летней женщины, что наступила в результате обширного инсульта.

Ее муж дал согласие подарить шанс на нормальную жизнь другим украинцам", - написал в Facebook Геращенко.

Детали

При координации министра МВД Арсена Авакова и главы НГУ Николая Балана был согласован вылет АН-26 Национальной Гвардии, для срочной доставки двух бригад врачей трансплантологов из Киева в Запорожье и обратно.

"Одна почка была пересажена на месте в Областной клинической больнице, которая заслуженно может считаться вторым после Киева центром трансплантации в Украине.

Вторая почка предназначалась для 11 летнего Богданчика, который уже более двух лет жил в клинике "ОХМАТДИТ", был привязан к аппарату "искусственная почка", не зная радостей детства", - отметил Антон Геращенко.

Сообщается, что это вторая трансплантация почки ребенку от умершего донора. Ранее трансплантации детям в Украине делались только от их родных, но это было возможно не всегда из-за биологической не совместимости.

"Донорская печень сегодня же была пересажена хирургами-трансплантологами пациенту, который без такой пересадки умер бы в течение нескольких месяцев", - добавляет Геращенко.

Антон Геращенко выразил благодарность за оперативную и слаженную работу медперсонала.

"Спасибо всем врачам-анестезиологам, хирургам-трансплантологам, медсестрам, летчикам НГУ, патрульным полицейским... за Вашу работу на благо жизни и здоровья украинцев!" - подытожил заместитель министра МВД.

В итоге отмечается, что в "ОХМАТДИТ" на аппаратах "искусственная почка" остается еще 29 детей, которым нельзя пересадить почки от их родных.

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Добавим

В ближайшее время планируется запуск вкладки в электронном сервисе "Дия", которая даст возможность каждому совершеннолетнему гражданину Украины дать согласие на прижизненное донорство.

Справка

Ежегодно более 5 тысяч украинцев нуждаются в пересадке органов. Чаще всего - почек. Спрос на них достигает 2,5 тысяч органов.

По данным Минздрава, в 2020 году в Украине сделали 118 трансплантаций органов: 8 - сердца, 19 - печени, 91 - почки. Также тогда сделали 138 операций по трансплантации костного мозга. В то же время в 2019 году сделали 78 трансплантаций органов: 71 - почки 6 - печени, 1 - сердца.

Контекст

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что в 2021 году в Украине планируют сделать минимум 250 операций по трансплантации органов и тканей, почти в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом.

Так, с начала января 2021 года провели 37 трансплантаций почки, 7 - печени, 4 - сердца. Эти 48 операций провели в 13 центрах. Степанов также напомнил, что бюджет на развитие системы трансплантации в Украине в этом году увеличили в 5 раз (ранее министр уточнял, что эту сумму увеличили со 112 до 502 миллионов гривен).