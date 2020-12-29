Жінка посмертно віддала органи на трансплантацію: в Україні вперше за 10 років пересадили печінку

"Вперше за останнє десятиліття нашими фахівцями та львівськими колегами виконана трансплантація печінки від посмертного донора поза межами Інституту Шалімова. Чудова командна робота. Ми завжди готові надавати допомогу та відкриті до співпраці з усіма медичними закладами в усіх регіонах країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Клінічній лікарні швидкої меддопомоги міста Львова, це була перша у Західній Україні трансплантація печінки. Донором стала 47-річна жінка, яку госпіталізували з розривом аневризми. Печінку пересадили 39-річній жінці із Житомира, що мала цироз. В той же час у інших трьох операційних наші медики пересаджували серце та нирки. Серце отримав 45-річний одесит. Нирки отримали мешканці Тернопільської області - 35-річна жінка та 47-річний чоловік.

"Станом на сьогодні пацієнти, що отримали донорські органи, почуваються добре. Тож ми дякуємо ВСІМ медичним командам, що працювали на цей спільний результат і завдяки яким ці чотири пересадки – відбулися", - додали в лікарні.

Члени наглядової ради "Твоя опора" розповіли детальніше про жінку, яка посмертно стала донором.

"Він стоїть у куточку при вході в лікарню. На вигляд йому немає і двадцяти. Майбутній священик. Дуже молодий і згорьований. Вночі він втратив маму. Вона померла від крововиливу в мозок. Їй було усього 47. Все життя її родина, а це медики, знала - у голові жінки аневризма. Це “бомба” сповільненої дії, яка щомиті може вибухнути. І два дні тому це сталося. Попри усі спроби її врятувати, лікарі виявилися безсилими. І тоді вони ухвалили найтяжче в життя рішення - віддати органи найріднішої людини для порятунку інших. Це зробили мама, брат і син, який стоїть у куточку", - написала член наглядової ради "Твоя опора" Ірина Заславець.

Нагадаємо, від початку року в Україні зробили 118 трансплантацій органів, у 2021 планують подвоїти цю кількість.