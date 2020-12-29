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Женщина посмертно отдала органы на трансплантацию: в Украине впервые за 10 лет пересадили печень

Киев • УНН

 • 31390 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Украине впервые за десять лет выполнена трансплантация печени от посмертного донора вне Института Шалимова. Также женщина посмертно отдала на трансплантацию почки и сердце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова.

Женщина посмертно отдала органы на трансплантацию: в Украине впервые за 10 лет пересадили печень

"Впервые за последнее десятилетие нашими специалистами и львовскими коллегами выполнена трансплантация печени от посмертного донора вне Института Шалимова. Замечательная командная работа. Мы всегда готовы оказывать помощь и открыты к сотрудничеству со всеми медицинскими учреждениями во всех регионах страны", - говорится в сообщении.

Как отметили в Клинической больнице скорой медпомощи города Львова, это была первая в Западной Украине трансплантация печени. Донором стала 47-летняя женщина, которую госпитализировали с разрывом аневризмы. Печень пересадили 39-летней женщине из Житомира, которая имела цирроз. В то же время в других трех операционных наши медики пересаживали сердце и почки. Сердце получил 45-летний одессит. Почки получили жители Тернопольской области - 35-летняя женщина и 47-летний мужчина.

"По состоянию на сегодня пациенты, получившие донорские органы, чувствуют себя хорошо. Поэтому мы благодарим все медицинские команды, которые работали на этот общий результат и благодаря которым эти четыре пересадки - состоялись", - добавили в больнице.

Члены наблюдательного совета "Твоя опора" рассказали подробнее о женщине, которая посмертно стала донором.

"Он стоит в углу при входе в больницу. На вид ему нет и двадцати. Будущий священник. Очень молодой и опечаленный. Ночью он потерял маму. Она умерла от кровоизлияния в мозг. Ей было всего 47. Всю жизнь ее семья, а это медики, знала - в голове женщины аневризма. Это "бомба" замедленного действия, которая в любой момент может взорваться. И два дня назад это произошло. Несмотря на все попытки ее спасти, врачи оказались бессильны. И тогда они приняли самое тяжелое в жизни решение - отдать органы родного человека для спасения других. Это сделали мама, брат и сын, который стоит в уголке", - написала член наблюдательного совета "Твоя опора" Ирина Заславец.

Напомним, с начала года в Украине сделали 118 трансплантаций органов, в 2021 планируют удвоить это количество.

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