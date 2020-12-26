В Україні за рік провели близько 120 трансплантацій

“Протягом цього року здійснено 8 пересадок серця, одна із них проведена учора у Львові, 19 пересадок печінки, 91 пересадка нирки. За весь 2020 рік ми зробили 118 трансплантацій. Тобто, нашими українськими лікарями було зроблено 118 трансплантацій. Для порівняння - в 2019 році було зроблено 78 трансплантацій. Тобто, ми незважаючи на важкий рік, не зважаючи на “ковід” - ми збільшили кількість трансплантацій з 78 до 118. Я можу вам сказати, що згідно наших планів… За 2021 рік ми збільшимо кількість трансплантацій мінімум в два рази”, - сказав Максим Степанов.

За його словами, наступного року в МОЗ планують здійснити не менше 250 трансплантацій, і не відправляти українців для трансплантацій, зокрема печінки та нирок, за кордон.

Нагадаємо, за рік роботи пілотного проекту з трансплантацій в Україні провели 7 трансплантацій серця, 19 - печінки, 91 - нирки та 138 - кісткового мозку.

Також нагадаємо, в Україні до пілотного проекту з трансплантацій уже долучилось 38 закладів охорони здоров’я.