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В Украине за год провели около 120 трансплантаций

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. С начала года в Украине сделали 118 трансплантаций органов, в 2021 году планируют удвоить это количество. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине за год провели около 120 трансплантаций

"В течение этого года осуществлено 8 пересадок сердца, одна из них проведена вчера во Львове, 19 пересадок печени, 91 пересадка почки. За весь 2020 год мы сделали 118 трансплантаций. То есть, нашими украинскими врачами было сделано 118 трансплантаций. Для сравнения - в 2019 году было сделано 78 трансплантаций. То есть, мы несмотря на тяжелый год, несмотря на "ковид" - мы увеличили количество трансплантаций с 78 до 118. Я могу вам сказать, что согласно нашим планам ... За 2021 мы увеличим количество трансплантаций минимум в два раза", - сказал Максим Степанов.

По его словам, в следующем году в Минздраве планируют осуществить не менее 250 трансплантаций, и не отправлять украинцев для трансплантаций, в частности печени и почек, за границу.

Напомним, за год работы пилотного проекта по трансплантации в Украине провели 7 трансплантаций сердца, 19 - печени, 91 - почки и 138 - костного мозга.

Также напомним, в Украине к пилотному проекту по трансплантации уже присоединилось 38 учреждений здравоохранения.

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