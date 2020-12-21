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МОЗ підбило підсумки щодо трансплантацій: за рік сім операцій з пересадки серця

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. За рік роботи пілотного проекту з трансплантацій в Україні провели 7 трансплантацій серця, 19 - печінки, 91 - нирки та 138 - кісткового мозку. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

МОЗ підбило підсумки щодо трансплантацій: за рік сім операцій з пересадки серця

"Хотілося б декілька слів сказати про систему трансплантації в Україні. Передусім хочу відмітити, що сьогодні рік, як були прийняті останні зміни до закону України про застосування трансплантацій анатомічних матеріалів людини… Якщо говорити по показниках, які ми отримали, і тут мова йде про власне проведені трансплантації, то за рік було проведено 7 трансплантацій серця, 19 трансплантацій печінки, 91 трансплантація нирки. Також було проведено 138 трансплантацій кісткового мозку, із них було також проведено 4 неродинні - алогенні, 10 гапло та 8 родинні. Решта - це були аутологічні трансплантації кісткового мозку”, - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що реалізація змін у системі трансплантацій відбувалася за пілотним проектом, що передбачав виплати МОЗ за проведення трансплантацій.

“На початку пілотного проекту до переліку закладів входило 12 закладів, на даний момент ми маємо уже 24 заклади, а також отримали заявки від ще 14 закладів охорони здоров’я щодо включення до даного пілотного проекту… Коли ми говоримо про перспективи нашого пілотного проекту, то звичайно треба говорити про фінансування", - сказав посадовець.

Так, він подякував за підтримку бюджетного запиту щодо пілотного проекту на 2021 рік. "Хочу відмітити, що фінансування даного пілотного проекту було збільшене в понад 4 рази і на наступний рік буде становити 502 млн грн. На 2020 рік ця сума фінансування становила всього 112 млн грн”, - додав чиновник.

Нагадаємо, МОЗ та МВС працюють над створенням єдиного аеропростору для доставки пацієнтів до лікарень.

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