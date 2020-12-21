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Минздрав подвел итоги по трансплантациям: за год семь операций по пересадке сердца

Киев • УНН

 • 16766 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. За год работы пилотного проекта по трансплантациям в Украине провели 7 трансплантаций сердца, 19 - печени, 91 - почки и 138 - костного мозга. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

Минздрав подвел итоги по трансплантациям: за год семь операций по пересадке сердца

"Хотелось бы несколько слов сказать о системе трансплантации в Украине. Прежде всего хочу отметить, что сегодня год, как были приняты последние изменения в закон Украины о применении трансплантаций анатомических материалов человека... Если говорить по показателям, которые мы получили, и здесь речь идет о собственном проведены трансплантаций, то за год было проведено 7 трансплантаций сердца, 19 трансплантаций печени, 91 трансплантация почки. Также было проведено 138 трансплантаций костного мозга, из них было также проведено 4 неродственные - аллогенные, 10 гапло и 8 родственные. Остальные - это были аутологичные трансплантации костного мозга", - сказал Игорь Иващенко.

Он отметил, что реализация изменений в системе трансплантаций проходила по пилотному проекту, который предусматривал выплаты Минздрава за проведение трансплантаций.

"В начале пилотного проекта в перечень заведений входило 12 заведений, на данный момент мы имеем уже 24 заведения, а также получили заявки от еще 14 учреждений здравоохранения о включении в данный пилотный проект... Когда мы говорим о перспективах нашего пилотного проекта, то конечно надо говорить о финансировании", - сказал чиновник.

Так, он поблагодарил за поддержку бюджетного запроса относительно пилотного проекта на 2021 год. "Хочу отметить, что финансирование данного пилотного проекта было увеличено более чем в 4 раза и на следующий год будет составлять 502 млн грн. В 2020 году эта сумма финансирования составила всего 112 млн грн", - добавил чиновник.

Напомним, Минздрав и МВД работают над созданием единого аэропространства для доставки пациентов в больницы.

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