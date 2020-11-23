МОЗ та МВС працюють над створенням єдиного аеропростору для доставки пацієнтів до лікарень

“Взаємодія Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ у напрямку забезпечення логістики і залучення авіаційної техніки стає все більш актуальнішим. І на даний момент між даними міністерствами ведеться робота щодо реалізації в наступному році проекту із створення єдиного аеродинамічного простору. Даний пілотний проект буде передбачати наявність у двох пілотних регіонах двох єврокоптерів, які цілодобово будуть чергувати разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги. Їхніми основними цілями буде забезпечення транспортування пацієнтів у випадках ургентних ситуацій, надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортних пригод - до відповідних закладів охорони здоров’я у випадках, коли неможливо використовувати автомобільний транспорт”, - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що також передбачається, що у рамках пілотного проекту буде реалізовано систему доставки донорських органів чи реципієнтів для трансплантації.

Нагадаємо, 21 листопада у Львові медики провели трансплантацію серця та двох нирок, донором яких став 28-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту.