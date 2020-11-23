МОЗ та МВС працюють над створенням єдиного аеропростору для доставки пацієнтів до лікарень

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я та Міністерство внутрішніх справ працюють над пілотним проектом зі створенням у 2021 році єдиного аеродинамічного простору у двох пілотних регіонах, у яких два єврокоптери будуть транспортувати пацієнтів до лікарень у випадку ургентних ситуацій. Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, передає кореспондент УНН.

“Взаємодія Міністерства охорони здоров’я і Міністерства внутрішніх справ у напрямку забезпечення логістики і залучення авіаційної техніки стає все більш актуальнішим. І на даний момент між даними міністерствами ведеться робота щодо реалізації в наступному році проекту із створення єдиного аеродинамічного простору. Даний пілотний проект буде передбачати наявність у двох пілотних регіонах двох єврокоптерів, які цілодобово будуть чергувати разом із бригадами служби екстреної медичної допомоги. Їхніми основними цілями буде забезпечення транспортування пацієнтів у випадках ургентних ситуацій, надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортних пригод - до відповідних закладів охорони здоров’я у випадках, коли неможливо використовувати автомобільний транспорт”, - сказав Ігор Іващенко.

Він зазначив, що також передбачається, що у рамках пілотного проекту буде реалізовано систему доставки донорських органів чи реципієнтів для трансплантації.

Нагадаємо, 21 листопада у Львові медики провели трансплантацію серця та двох нирок, донором яких став 28-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту.

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