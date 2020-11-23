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Минздрав и МВД работают над созданием единого аэропространства для доставки пациентов в больницы

Минздрав и МВД работают над созданием единого аэропространства для доставки пациентов в больницы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство здравоохранения и Министерство внутренних дел работают над пилотным проектом с созданием в 2021 году единого аэродинамического пространства в двух пилотных регионах, в которых два еврокоптера будут транспортировать пациентов в больницы в случае ургентных ситуаций. Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко, передает корреспондент УНН.

“Взаимодействие Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел в направлении обеспечения логистики и привлечения авиационной техники становится все более актуальным. И сейчас между данными министерствами ведется работа касательно реализации в следующем году проекта по созданию единого аэродинамического пространства. Данный пилотный проект будет предусматривать наличие в двух пилотных регионах двух еврокоптеров, которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи. Их основными целями будет обеспечение транспортировки пациентов в случаях ургентных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий — в соответствующие учреждений здравоохранения в случаях, когда невозможно использовать автомобильный транспорт”, — сказал Игорь Иващенко.

Он отметил, что также предполагается, что в рамках пилотного проекта будет реализована система доставки донорских органов или реципиентов для трансплантации.

Напомним, 21 ноября во Львове медики провели трансплантацию сердца и двух почек, донором которых стал 28-летний мужчина, который скончался в результате инсульта.

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